I diari dell'ostetrica dei record: "I miei 3mila bimbi in 42 anni" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Serenella Bettin In pensione dopo una vita nell'ospedale di Piove di Sacco Non ha figli, ma ha annotato tutte le nascite in 6 quaderni Quella che vi raccontiamo è una storia da Primo dell'Anno, che sia di buon auspicio per tutti quelli che sono nati e per quelli che nasceranno. Per quelli che fanno nascere i bambini, per chi li mette al mondo e per chi mette cuore e passione accompagnando il miracolo della vita che si compie. Ed è la storia dell'ostetrica dei record, Marina Semenzato, classe 1959, che da ieri è ufficialmente in pensione. E il miracolo della vita dinanzi a lei si è compiuto 3.173 volte. Oltre tremila bambini coccolati, presi, tenuti al caldo, confortati. Oltre tremila bambini che hanno visto la luce grazie a questa donna. E oltre tremila mamme che l'hanno ringraziata. E che ormai la considerano come un'amica. Perché lei, quarantadue anni di servizio, di cui ... Leggi la notizia su ilgiornale

