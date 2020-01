Archeologia: il 5 Gennaio apertura dei Siti Museali di Ercolano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un lungo weekend aspetta i visitatori al Parco Archeologico di Ercolano. Si parte il 5 Gennaio con l’iniziativa ministeriale ‘#Domenicalmuseo’ con l’apertura gratuita di Siti Museali e parchi archeologici. Quando i visitatori potranno approfittare dell’ingresso gratuito per accedere al Parco archeologico. Nella stessa giornata sarà accessibile il percorso al Teatro Antico del Parco, sepolto dall’eruzione del 79 d.C., e restituito ai visitatori dopo circa 20 anni dalla sua chiusura. Il Teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nei Siti vesuviani colpiti dal cataclisma ed i visitatori potranno accedervi scendendo a più di 20 metri sotto il materiale eruttivo, per ammirare il percorso concepito come una vera e propria esplorazione. Potranno avventurarsi in un luogo unico e suggestivo, in cui sono presenti, oltre ai resti dell’antico ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

