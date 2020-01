Torino, dramma in casa di riposo: pensionata muore soffocata da un boccone di panettone (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La vittima è una pensionata di 92 anni ospite della casa di riposo per anziani nel territorio del comune di Bibiana, nella città metropolitana di Torino .Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava mangiando del panettone nella sua stanza quando un boccone le ha ostruito le vie respiratorie. Leggi la notizia su fanpage

