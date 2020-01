Politica e informazione, sistemi allo sbando. BUON 2020! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si è consumato un rito antico. Altre trecentosessantacinque giornate si sono dissolte e già abbiamo iniziato a pensare all’anno che è appena arrivato. Succede, più per caso che per necessità, di fermarsi un attimo, ed è quell’attimo che ci consente di mettere a fuoco che questo tempo così prezioso ancora una volta è fuggito, disperso nel nulla, senza lasciare quasi, traccia di sé. Come è andato per ognuno di noi il 2019, lo sappiamo. Un disastro per molti ma anche portatore di cose belle per altri. Di certo, il 2019 è stato un anno tipico della stagione storica che ci tocca vivere che si caratterizza per un apparente fenomeno di diffusa, capillare e istantanea informazione, ma, in realtà, siamo sistematicamente bombardati di notizie per le quali facciamo fatica a discernerne le cause dagli gli effetti.Questo “sbianchetta” la nostra identità, in quanto non facciamo altro che rimuginare ... Leggi la notizia su ilfogliettone

