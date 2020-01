Oroscopo Paolo Fox del 1° gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 1° gennaio annuncia novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. Situazione astrologica un po’ confusa per i nativi dell’Ariete e del Cancro. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali. Paolo Fox Oroscopo del 1° gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Vi trovate in una situazione astrologica un po’ confusa. I primi due mesi dell’anno saranno un po’ faticosi. Infatti, dovrete cercare di risolvere problemi rimasti in sospeso, si consiglia di risolverli da giovedì. Toro – Questa prima parte dell’anno inaugura un periodo di grandi progetti e buone prospettive. Nel fine settimana sarà possibile vincere una sfida. In questo momento potrebbe essere in atto una disputa in amore: avete vedute diverse dal partner. Questo 2020 dovete prendere una decisione ... Leggi la notizia su kontrokultura

