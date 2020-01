Mercato Juventus, De Light: Barcellona e PSG pronte, la verità di Raiola (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mercato Juventus – Parole importanti quelle di Mino Raiola, agente di Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic e tanti altri. Uno degli agenti più famosi al mondo si esprime così sul calciatore della Juventus nell’intervista rilasciata a Voetbal International. Queste le sue parole: “La cosa più importante è che Matthijs è felice. Poteva andare alla Juve un anno prima, l’Ajax gli aveva chiesto di restare, quando erano stati stipulati già alcuni accordi. Ma a causa del trasferimento di De Jong al Barcellona, partito per un importo elevato, l’Ajax ha voluto più di quanto concordato, improvvisamente”. Mercato Juentus, De Light distratto da Barcellona e Psg Il difensore bianconero stando a quanto riferito dal suo agente, poteva finire alla Juventus già lo scorso anno. A rallentare l’operazione fu l’Ajax stesso, che chiese al ragazzo di rimanere ancora una ... Leggi la notizia su juvedipendenza

