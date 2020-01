Germania, incendio allo zoo fa strage di animali: a scatenarlo le lanterne cinesi lanciate per Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Germania, incendio allo zoo fa strage di animali: morte almeno 30 scimmie strage di animali allo zoo di Krefeld, in Germania. Un devastante rogo, scoppiato a Capodanno, poco dopo la mezzanotte, ha ucciso almeno 30 animali. Nell’incendio hanno perso la vita in particolare delle scimmie, ma anche gorilla, oranghi, pipistrelli e uccelli. Le fiamme hanno attecchito in una zona dello zoo, nota come “Casa delle scimmie” dedicata proprio ai primati. Per gli animali, rinchiusi nelle gabbie, non c’è stato niente da fare. Una morte orribile, dunque, considerando che non hanno avuto modo di poter scappare. Secondo la polizia, a causare il rogo sono state alcune lanterne volanti (fatte di carta e con piccole fiamme all’interno) lanciate in cielo in occasione del Capodanno e finite nelle zone dove erano rinchiusi gli animali. Si tratta delle cosiddette lanterne cinesi ... Leggi la notizia su tpi

