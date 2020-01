Garbagnate, 12 kg di botti illegali sequestrati a poche ore dalla mezzanotte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I carabinieri di Garbagnate Milanese hanno sequestrato ieri a poche ore dalla mezzanotte, ben 12 kg di artifici pirotecnici illegali, pronti per essere sparati. E’ stato denunciato in stato di libertà un uomo di 45 anni, per fabbricazione e commercio abusivo di materiali esplodenti. Durante un controllo sulla strada, la pattuglia dell’Arma ha fermato l’uomo, un operaio del posto, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in violazione della normativa sugli stupefacenti. Al termine del controllo i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione al domicilio dell’uomo in via Cabella. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

