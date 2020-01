Ferie e ponti 2020, la guida pratica per non farvi trovare impreparati (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ponte sì, ponte no. Weekend lungo, weekend corto. Il 2020 ci attende con un paio di festività “fortunate” che daranno la possibilità, a chi vuole, di prendere qualche giorno di Ferie per godere del tempo libero e dedicarsi al sano riposo. Si comincia con l’Epifania, il 6 gennaio, che “tutte le feste porta via” e che cade di lunedì: ottimo escamotage per prolungare il fine settimana e riprendersi dai vari cenoni accumulati nei quindici giorni precedenti. Segue poi il Carnevale che comincia il 20 febbraio e, come da tradizione, si apre con il giovedì grasso, opportunità per molti di fare il cosiddetto “mega ponte”, trascorrendo magari qualche giorno in montagna. Con un salto in avanti, avvicinandosi alla primavera, arriva la Pasqua. Il 12 aprile tutti pronti ad aprire uova e fare pic nic nei prati – bel tempo permettendo. ... Leggi la notizia su open.online

