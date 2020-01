Bonus Pos 2020: requisiti nel Decreto Fiscale e a chi spetta (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Bonus Pos 2020: requisiti nel Decreto Fiscale e a chi spetta Bonus Pos 2020: niente più sanzioni per gli esercenti, anzi, potrebbero essere in arrivo degli incentivi a negozianti e professionisti che si doteranno degli strumenti di pagamento digitale. Come caricare velocemente l’iPhone, ecco il trucco Bonus Pos 2020: stop alle sanzioni per gli esercenti Inizialmente, la Legge di Bilancio per il prossimo anno sembrava destinata a contenere anche delle sanzioni per gli esercenti nel caso in cui non si fossero dotati degli strumenti necessari a consentire pagamenti digitali, quindi, tracciabili. In realtà, già nel 2012 è stato fissato l’obbligo per gli esercenti di dotarsi di Pos dall’esecutivo guidato da Mario Monti. Tuttavia, allora come adesso nella norma è fissato un meccanismo sanzionatorio, per cui – di fatto – è come se la legge non fosse mai entrata in vigore anche se ... Leggi la notizia su termometropolitico

GioDea74 : RT @Investireoggi: Bonus pos 2020: 115 euro ad esercente. Ecco cosa prevede il nuovo Decreto Fiscale - Investireoggi : Bonus pos 2020: 115 euro ad esercente. Ecco cosa prevede il nuovo Decreto Fiscale -