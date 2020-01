Ascolti tv nell’ultimo dell’anno: ecco chi vince e perché (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Per chi ha scelto di festeggiare a casa l’ultimo dell’anno, i programmi per accompagnare la mezzanotte sono stati vari. Andiamo a vedere qual è stato il più seguito. Amadeus inizia l’anno come meglio nom potrebbe: dopo essere stato incaricato dell’importante compito di condurre Sanremo, il presentatore ha anche diretto il programma vincitore di share di ieri, L’anno che verrà. Martedì 31 dicembre 2019, la trasmissione condotta da Amadeus ha ottenuto la bellezza del 30.4% di share, conquistando 4.772.000 telespettatori: complice anche la curiosità legata alla kermesse sanremese? La Rai comunque vince, seguita da Canale 5. Federica Panicucci si è classificata seconda insieme a Canale 5 nel raggiungere il 19.4% di share con la trasmissione Capodanno in musica: sono stati 2.777.000 i teleutenti incollati al piccolo schermo per fare il countdown per il ... Leggi la notizia su velvetgossip

