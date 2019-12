Tanti single e pochi figli Un Paese che ha paura (Di martedì 31 dicembre 2019) Stefano Zecchi G li ultimi datti pubblicati dall'Istat rappresentano un quadro dell'arretratezza esistenziale dell'Italia: Paese tra i più vecchi al mondo, in cui scende ancora il tasso di fecondità, nascite al minimo storico dall'Unità d'Italia, famiglie con figli sempre meno numerose, quelle con uno o due figli sono il 60% del totale. Per contro aumentano i single (33%) e le famiglie senza nucleo, cioè quelle in cui si vive soli. Dunque, la società italiana è vecchia, anziana, prevalentemente sceglie (o patisce) la solitudine. Perché accade questo? La risposta è drammaticamente semplice: una società è ricca se sa aprirsi al futuro, se ha fiducia nel domani. Risposta drammatica a causa delle responsabilità che hanno generato questa situazione. Verrebbe subito da mettere sul banco degli imputati il problema economico, spesso una buona scusante per giustificare la crisi delle ... Leggi la notizia su ilgiornale

