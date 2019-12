Possibile caso di malasanità a Milano, verifiche sulla morte di un 12enne (Di martedì 31 dicembre 2019) Possibile caso di malasanità a Milano. verifiche sulla morte di un ragazzo di 12 anni all’ospedale di Vizzolo Predibassi. Milano – Possibile caso di malasanità a Milano. In una nota la Regione Lombardia ha comunicato l’apertura di un fascicolo sulla morte di un ragazzo di 12 anni all’ospedale di Vizzolo Predibassi. Il decesso è avvenuto nella giornata di sabato 28 dicembre 2019 e nelle prossime ore verranno effettuate tutte le verifiche del caso per capire meglio cosa è successo. La nota della Regione Lombardia Ad annunciare l’apertura di una commissione di verifica è stata la stessa Regione Lombardia in una nota, citata dal Corriere della Sera: “In questo momento di grande sofferenza – si legge nel comunicato – giunga ai genitori di Francesco l’affetto e l’abbraccio della giunta regionale e di tutti i lombardi, oltre ... Leggi la notizia su newsmondo

