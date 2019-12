Piombino, il sindaco di FDI “licenzia” il sindaco del Pd, dipendente comunale in prova (Di martedì 31 dicembre 2019) Giacomo Termine, sindaco di di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, è stato licenziato dal Comune di Piombino (Livorno) di cui era dipendente come istruttore direttivo amministrativo dal 31 dicembre 2018. A "cacciare" Termine è stato il primo cittadino di Piombino Francesco Ferrari (FDI). Leggi la notizia su fanpage

