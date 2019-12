Capodanno, sequestrate 52 tonnellate di botti illegali tra Napoli e Caserta: 11 arresti (Di martedì 31 dicembre 2019) Oltre 52 tonnellate di fuochi pirotecnici illegali sequestrati, 11 arresti e 58 denunce è il bilancio di operazioni della Guardia di finanza tra Napoletano e Casertano a poche ore dalla notte di San Silvestro. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, dopo aver notato un camion portacontainer che entrava in un’azienda di importazione e vendita di fuochi d’artificio di Teano, hanno sequestrato 30 tonnellate di artifizi di categoria F2, F3 e F4, contenenti una massa attiva di oltre 4 tonnellate di esplosivo, per un valore sul mercato di oltre mezzo milione di euro. L’impresa legalmente autorizzata ad operare nel settore ha tuttavia immagazzinato fuochi e materiali esplodenti ampiamente oltre i limiti previsti dalla licenza. Sono state sequestrate 2000 batterie di ... Leggi la notizia su ildenaro

infoitinterno : Botti Capodanno, sequestrate 52 tonnellate di fuochi fuorilegge tra Napoli e Caserta - ilmetropolitan : #Capodanno sicuro. Sequestrate oltre 52 t di #fuochipirotecnici Illegali con 11 arresti e 58 denunce… - ultimenotizie : In vista di #Capodanno,sono state sequestrate 52 tonnellate di fuochi pirotecnici clandestini o detenuti illegalmen… -