Calendario Test Match rugby 2020: le probabili avversarie dell’Italia, date e programma (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo gli spostamenti del 2019 dovuti alla Coppa del Mondo in Giappone, i Test Match internazionali del rugby a 15 torneranno nel 2020 a disputarsi nelle consuete finestre estiva ed autunnale. L’Italia dovrebbe affrontare tre incontri per ciascuna finestra, con tre gare in trasferta a luglio e tre gare interne a novembre. Tour panamericano a luglio, con gli azzurri impegnati nei primi due Match in Nord America contro Canada ed USA, mentre il trittico di gare si chiuderà in Sud America, contro l’Argentina. Le gare di novembre invece dovrebbero vedere la Nazionale italiana ospitare avversarie del calibro del Sudafrica campione del mondo e dell’Australia, mentre l’altro confronto dovrebbe essere con l’Uruguay. Questa è solo un’ipotesi di Calendario, secondo le notizie trapelate finora, e non vi è al momento alcuna ufficialità, dunque date ed avversarie ... Leggi la notizia su oasport

