Calcio femminile, Bertolini sicura: «Il 2020 l’anno della crescita» (Di martedì 31 dicembre 2019) Calcio femminile, Bertolini e le sue speranze per il 2020: «Quest’anno è stato quello della ripartenza, il prossimo della crescita» Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni de La Nazione spiegando le sue speranze per l’imminente 2020 riguardo il Calcio femminile. Ecco le parole del CT: «Quest’anno è stato quello della ripartenza, mentre il prossimo dovrà essere quello della crescita, anche in termini di spettacolo. Dobbiamo proporre un Calcio che attiri, ma vorrei anche una crescita strutturale con il prossimo campionato che dovrà partire con le atlete professioniste. Il Mondiale ha iniziato a rompere la cortina dei pregiudizi, ma dobbiamo ancora lavorare molto nelle periferie del pallone». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

