Sandra Milo sconvolge: “Per 17 anni sono stata l’amante di…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sandra Milo è stata ospite della scorsa puntata di Domenica In andata in onda il 29 dicembre. L’attrice ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera professionale e della sua vita privata, lasciandosi andare a delle confessioni e al racconto di aneddoti. L’amore con Federico Fellini Sandra Milo ha confessato alla padrona di casa Mara Venier di aver avuto un rapporto molto intimo con il regista Federico Fellini. L’attrice ha infatti sostenuto di essere stata la sua amante per ben 17 anni. Un rapporto terminato per sua volontà: “Quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’ io non ho accettato. Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale, lo ... Leggi la notizia su velvetgossip

