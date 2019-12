QUESTA SETTIMANA a UNA VITA | le anticipazioni fino al 3 gennaio

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ancora una “corta” su Canale 5 con la soap Una, che non andrà in onda il giorno di Capodanno. Riepiloghiamo lesu quel che accadrà nella telenovela spagnolaal 32020: Il dottor Quiles sospetta che Celia sia affetta dallo stesso male che si era diffuso tra gli alluvionati dell’Hoyo, e si teme il peggio. Lolita chiede ad Antonito di rimandare le nozze. Celia chiede al parroco di confessarla perché è sicura di essere in punto di morte. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Telmo rassicura teneramente Lucia, dicendole che non rimarrà sola. La casa di Celia viene messa in quarantena. Inigo scommette e vince ad un incontro di boxe. Samuel ospita Felipe e Lucia, tra le rimostranze di Telmo. Felipe non intende rimanere lontano dalla moglie e viola la quarantena. Da non perdere: diventa fan ...

