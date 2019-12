Parla il padre di Greta | Sono preoccupato per l' odio nei suoi confronti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Luca Sablone Svante Thunberg adesso si sfoga: "Mi impensieriscono le notizie false che la gente cerca di fabbricare e l'che generano" Svante Thunberg si diceper sua figlia, la paladina ambientalista che ha risvegliato le coscienze soprattutto tra i giovani. In un'intervista rilasciata alla Bbc, il genitore ha confessato che inizialmente pensava che non si trattasse di "una buona idea" quella di mettersi in prima linea fino a diventare un'icona mondiale, tanto da essere riconosciuta da Time come persona dell'anno 2019: "Pensavo fosse una cattiva idea, ma da quanto è diventata un’attivista è molto più felice". Si è detto però moltoper la grande quantità di insulti che la ragazza riceve quotidianamente e con l'eccessivocontro cui deve combattere ogni giorno: "È il peggior incubo per un genitore". "Salvata dalla depressione" La ...

