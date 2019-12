Paolo Ruffini single per poco: dopo Diana Del Bufalo arriva una nuova fiamma (Di lunedì 30 dicembre 2019) In questo mese di dicembre è stata molto chiacchierata la rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. dopo 4 anni di relazione la coppia ha attraversato una tempestosa crisi, dalla quale sarebbe uscita a pezzi. Se da un lato lui minimizzava, dall’altro lei ha lasciato poche speranze di una riappacificazione. Ed infatti qualche giorno fa postava storie, l’attrice, in cui si definisce single. Ma Paolo Ruffini a quanto pare single ci è rimasto per poco, perché il nuovo conduttore di La Pupa e Il Secchione 2020 già starebbe frequentando un’altra persona, secondo recenti indiscrezioni. La nuova fiamma di Paolo Ruffini A lanciare la bomba su una nuova potenziale relazione in cui sarebbe impegnato al momento Paolo Ruffini è il settimanale Diva e Donna. I paparazzi della rivista avrebbero sorpreso il conduttore a cena con una giovane donna, il suo nome è Susanna. Secondo i rumors ... Leggi la notizia su thesocialpost

