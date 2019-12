LIVE Dinamo Sassari-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: 38-44, la Vanoli allunga all’intervallo nonostante i tre falli di Happ e Sobin (Di lunedì 30 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Poco più di due minuti all’inizio del terzo quarto Sassari guida a rimbalzo (25-21), ma concede parecchio in tema di palle perse (7). Cremona, invece, ha 6 palle recuperate e 14 assist contro i 10 dei padroni di casa. In quest’intervallo, andiamo a scoprire anche i prossimi appuntamenti di Sassari e Cremona in Italia: la Dinamo affronterà il 4 gennaio la trasferta di Pistoia, mentre la Vanoli sarà di scena in casa contro Brindisi TOP SCORER – Sassari: Evans 12; Cremona: Akele 10 Saunders non trova il canestro, finisce 38-44 il secondo quarto, e Cremona sta sfruttando il 10/18 dalla lunetta di Sassari nonostante i tre falli di Happ e Sobin Time out per Sacchetti 38-44 1/2 Jerrells Fallo abbastanza ingenuo di Ruzzier su Jerrells, due tiri liberi con 6″4 da giocare del secondo quarto. 37-44 Gran palla di Sobin per ... Leggi la notizia su oasport

