L’Anno Che Verrà di Lucio Dalla ritorna con un video inedito per salutare il 2019 (Di lunedì 30 dicembre 2019) L'Anno Che Verrà di Lucio Dalla è inevitabilmente la canzone che tutti intoniamo quando si approssimano le ultime ore dell'anno uscente. Non è un caso se nelle ultime ore il regista Marco Pellegrino ha scelto di lanciare il nuovo videoclip del popolare brano del cantautore bolognese, oggi grande assente ma sempre fortissimo nel suo parlare al cuore del mondo con tutta la sua forza. In un comunicato stampa, infatti, Marco Pellegrino ha scritto: È il 31 dicembre. Mancano pochi minuti all’inizio del nuovo anno. Il tempo di una canzone, il tempo per un uomo di scrivere una lunga lettera a se stesso. Il tempo di una vita. Il destinatario della lettera, infatti, si è sempre rivelato un mistero: se da una parte si affermava che la missiva in musica fosse rivolta a un amore segreto di Lucio Dalla, dall'altra si intendeva L'Anno Che Verrà come un atto di fede del cantautore forgiato ... Leggi la notizia su optimaitalia

RealEmisKilla : Sono curioso di sapere quanti di quelli che il 31 borbottano 'chi non scopa a capodanno non scopa tutto l'anno' lec… - _Carabinieri_ : Nelle serate di questi giorni ammireremo i colori e le forme dei fuochi d’artificio che illumineranno il cielo sopr… - elenabonetti : L'odio omotransfobico non può abitare le nostre relazioni, minacciare i nostri giovani, violare la dignità sociale… -