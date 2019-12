Capodanno è la notte ideale per concepire un figlio: le città ‘amiche della cicogna’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ad aiutare le coppie che vogliano allargare la famiglia è il relax delle ferie, ma soprattutto l'allungamento delle ore di... Leggi la notizia su today

lugiconcarta : RT @carta_story: Il #countdown è iniziato ? Manca solo un giorno alla notte di #Capodanno ???? @MARCOCARTA85 vi aspetta domani sera a #Dolian… - paperottolo : RT @anmnapoli: ?????? #Anm #Capodanno a #Napoli #MetroLinea1 SERVIZIO NO STOP tutta la notte del 31 Dicembre fino alle ore 13.00 del 1°Gennaio… - danaebychkov : devo andare a cercare qualcosa da mettere per la notte di Capodanno e già so che le robe che mi piaceranno non ci s… -