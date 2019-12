Valanghe, 4 morti in 24 ore in Trentino Alto Adige: il punto della situazione (Di domenica 29 dicembre 2019) È di 4 persone uccise dalle Valanghe il tragico bilancio dell’ultimo fine settimana del 2019 sulle montagne del Trentino Alto Adige. Una madre di 25 anni, sua figlia di 7 anni e un’altra bambina sempre di 7 anni, tutte di nazionalità tedesca, morte dopo che la slavina le ha travolte mentre stavano sciando su una pista regolarmente battuta in Val Senales in provincia di Bolzano. Oggi sul massiccio del Brenta, il gruppo di montagne del Trentino nella zona della Valrendena (Madonna di Campiglio-Pinzolo), uno scialpinista Trentino di 28 anni originario della Val di Non, ha perso la vita dopo che una valanga lo ha travolto mentre si trovava in parete. La slavina staccatasi dalla parte sommitale della parete ha travolto il gruppo di quattro scialpinisti che stavano procedendo in cordata con piccozze e ramponi. L’incidente si è verificato dopo le ore 11 allo Spallone ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

