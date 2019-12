Usa | 5 feriti in attacco con machete in casa rabbino | media ‘arrestato un sospetto’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) New York, 29 dic. (Adnkronos/Europa Press) – Una persona è entrata indi una Monsey, nello Stato di New York, e ha pugnalato cinque persone durante la settima giornata delle celebrazioni di Hannukah. Le vittime, di cui due sono in condizioni gravi, sarebbero tutti ebrei chassidisti. Isono stati trasnegli ospedali. Secondo alcunistatunitensi un sospetto sarebbe stato arrestato dalla polizia di New York.L’si sarebbe svolto intorno alle 22, ora locale. “Una delle vittime è stata pugnalata almeno sei volte”, riferisce il Consiglio degli affari pubblici degli ebrei ortodossi sul proprio account Twitter.L'articolo Usa: 5inconin‘arrestato un sospetto’ Meteo Web.

repubblica : Usa, attacco con machete nella casa di un rabbino a Monsey: 5 feriti di cui due gravi. Arrestato un uomo [aggiornam… - repubblica : Usa, attacco con machete nella casa di un rabbino: 5 feriti di cui due gravi. Arrestato un uomo [aggiornamento dell… - Notiziedi_it : Usa, attacco nella casa di un rabbino: 5 feriti a colpi di machete -