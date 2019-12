Valanga in Val Senales | morte una donna e una bimba | grave un altro bambino

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Due persone sonoin Val, nella provincia autonoma di Bolzano, per unache si abbattuta su una pista da sci. A perdere la vita unae unadi sette anni.un. Ladi grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta una pista da sci e le masse nevose l’hanno invasa. Due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all’ospedale di Merano, mentre il bimbo è stato rianimato sul posto e portato con l’elicottero in gravissime condizioni all’ospedale di Trento. Per lae per lainvece non c’è più stato nulla da fare. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare la loro. Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca. Leggi anche:...

