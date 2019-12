Valanga in Val Senales | due delle vittime della tragedia erano madre e figlia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Emergono nuovi dettagli sullache si è consumata in Val, in Trentino Alto Adige, dove unaha ucciso una donna e due bambine di 7 anni. Inizialmente, si era parlato solo di 2, poi la terribile notizia: anche un’altra bambina è rimasta uccisa. Stando a quanto riferiscono le agenzie, due. Intanto, il direttoreFunivie Ghiacciai Valha chiarito che questa mattina sul postostati fatti dei sopralluoghi e non era stato riscontrato alcun pericolo. Lein ValLa terribileche si è consumata in Valha provocato 3, una donna di 25 anni, suae un’altra bambina. Pare facessero partestessa comitiva di turisti, tutti di nazionalità tedesca. Si trovavano sulla pista da sci nei pressi del ghiacciaioVal, quando una ...

fattoquotidiano : Alto Adige, valanga in Val Senales: morte donna e bambina di 7 anni, un bimbo è grave - Agenzia_Ansa : Valanga in val Senales sulla pista da sci, morta una donna e una bimba di 7 anni. Grave un altro bambino #ANSA - repubblica : Valanga in Val Senales: due morti, grave un bambino [aggiornamento delle 17:54] -