Nostradamus | profezie 2020 | grandi catastrofi geologiche in arrivo

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dal suo primo libro pubblicato nel 1555,ha sempre ricevuto grande seguito: molte delle sue, infatti, si sono rivelate reali. Dall’ascesa di Hitler al crollo delle Torri Gemelle, dalla rivoluzione francese alla bomba atomica, dall’assassinio di Kennedy all’atterraggio sulla Luna. Anche per il prossimoha rivelato 7 principali. Non esiste un vero fondamento scientifico, tuttavia è interessante vedere quello che l’autore ha previsto., uno dei piùautori di, ha previsto l’diper il prossimo. Come primo punto, infatti, ha rivelato un brusco innalzamento delle temperature con un conseguente scioglimento dei ghiacciai. In seguito, inoltre, il livello dei mari si innalzerebbe e si potrebbero verificare inondazioni e ...

patriziagatto3 : @Lilly5713 Io su Nostradamus non credo ????ho molti dubbi sono anche incomprensibili i versetti scritti ?? però sulle… - patriziagatto3 : RT @Lilly5713: Ma voi credetealle profezie di Nostradamus?Ditemi di no.Sono inquietanti?? -