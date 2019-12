Giuseppe Conte | la conferenza stampa di fine anno sul governo in diretta

Leggi la notizia su corriere

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il presidente del Consigliotiene la tradizionalediper fare il punto sull’azione di: dovrà rispondere anche alle domande sulle dimissioni del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti

CarloCalenda : In memoria del @pdnetwork. Perché la dichiarazione di oggi di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte “punto di riferim… - FMCastaldo : Ho una grande e profonda stima di Giuseppe #Conte, come persona e come Premier. Ha avuto, e continua ad avere, una… - Linkiesta : Il segretario del Partito democratico considera Giuseppe Conte, il segnaposto di Casaleggio, un «punto fortissimo d… -