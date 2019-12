Everton | il capitano Seamus Coleman esalta Carlo Ancelotti | “Speriamo in una scossa”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di sabato 28 dicembre 2019) La nuova avvenuta in panchina per l’ex allenatore del Napoliè iniziata nel migliore dei modi. L’ha vinto nel match del tradizionale “boxing day” del 26 dicembre battendo tra le mura amiche il Burnley, raccogliendo così 3 punti pesantissimi per la propria classifica. I Toffees stanno navigando tra i bassifondi della graduatoria e temono seriamente per la retrocessione, ma per il momento ne sono fuori. L’arrivo del nuovo mister ha fornito quell’iniezione di fiducia che serviva in un ambiente che rischiava di perdersi. Ildell’, ha voluto dire quindi la sua sull’impatto disulla squadra, spiegando la ventata di positività percepita negli ultimi giorni. “è un manager che quando parla lo ascolti. Avere uno come lui dovrebbe rendere orgoglioso tutto il club. Noi ...

