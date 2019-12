Un libro sospeso per i più poveri | gli Scugnizzi di Scampia e la cultura che lotta contro

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Diffonderein un territorio che per anni è stato devastato dalla criminalità: ail bellissimo progetto dei libri sospesi, riservati a chi non può permettersi di comprarli La libreria Marotta&Cafiero, che si trova nel quartiere napoletano di, ha lanciato l’idea del “”. In cosa consiste questo progetto? Esattamente come si fa … L'articolo Unper i più, glidie lachela malavita NewNotizie.it.

tutto_travaglio : #Scampia, arriva il libro sospeso: 'In un anno 830 volumi a ragazzi. Portiamo cultura dove c'è droga'… - concentrazione : #camorra Napoli, a Scampia arriva il libro sospeso: 'In un anno distribuiti più di 830 volumi ai ragazzi. Cerchiamo… - Mar_Tre60 : 'L’utente può andare in libreria, alla “Scugnizzeria”, comprare il proprio volume,... -