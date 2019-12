Stop alla prescrizione fino a 3 anni e mezzo La proposta del Pd

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) A pochissimi giorni dall’entrata in vigore della riforma prevista dSpazzacorrotti, il Pd presenta la suadi legge sulla. Ma cosa prevede la bozza presentata al Nazareno? Una sospensione dei tempi delladi dueper l’appello e di un anno dopo la cassazione, ai quali si possono aggiungere altri sei mesi se c’è il rinnovo dell’istruzione dibattimentale, per un totale di 3e sei mesi.“Proposte diverse? Va bene, purché se ne discuta”,ha osservato il capogruppo Pd in commissione giustiziacamera, Alfredo Bazoli. “Puntiamo ad aprire una discussione dal 7 gennaio, a trovare una sintesi” su unadi legge che, sottolinea Alfredo Bazoli, “contiene la soluzione tecnicamente migliore per evitare che i processi già iniziati si concludano con unao che ...

petergomezblog : Fermo restando che ogni opinione è libera, qualcuno informi il Corriere e il professor Panebianco che lo stop alla… - Avvenire_Nei : Catanzaro. I vescovi della Calabria: stop alla rassegnazione, riprendiamoci la vita - giorgioguidi2 : RT @petergomezblog: Fermo restando che ogni opinione è libera, qualcuno informi il Corriere e il professor Panebianco che lo stop alla pres… -