“Seguendo una stella…” | domenica all’Abbazia di Cava de’ Tirreni

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) –29 dicembre, nello splendido scenario della Cattedrale dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità dide’, con inizio alle ore 20.00, è in programma il Concertouna. L’evento, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato presentato stamane a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa alla quale, oltre al direttore artistico del concerto, Chiara Gaeta, erano presenti il sindaco dide’, Vincenzo Servalli e l’assessore alla cultura, Armando Lamberti. Ospitato in uno scrigno di fede, tradizione e storicità, quale l’Abbazia della SS. Trinità dide’una stella …” è un concerto per un pubblico vasto, che affascina grandi e piccini. Co- organizzato dal Comune dide’ed inserito nell’ampio cartellone degli eventi ...

