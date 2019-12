Sardine | Lorenzo Donnoli contro Giorgia Meloni | “I cristiani amano il prossimo | i

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dalla parte dei più vulnerabili:, uno dei volti più noti del Movimento delle, ha commentato sul suo profilo Facebook le polemiche sulla partecipazione alla manifestazione di Roma in Piazza San Giovanni di Nibras Asfa, la “sardina con il velo” che ha “osato” affrontaree Mattia Salvini. Dopo una settimana di articoli in questo stile… Pubblicato dasu Lunedì 23 dicembre 2019 Movimento delle: “Fra lec’è spazio per tutti” Dopo giorni e giorni di discussioni riguardo la scelta di far salire una ragazza con il velo sul palco dellee, poi, sulle parole di Nibrasla leader di Fratelli d’Italia eil capogruppo della Lega,ha commentato quanto sta cavalcando l’onda mediatica in un lungo post sul suo profilo ...

UgoliniClaudia : @lorenzo_serio @Fortebraccionew Falsificato account delle sardine su twetter dove non esisteva alcun account. - DON_GINETTO : M5S, Fioramonti a Sky Tg24: 'Sardine mi ricordano il primo Movimento' - Lorenzo_Gnari : RT @6000sardine: Mentre Salvini mangia il panettone e manda auguri a tutta Italia, 21 famiglie di Prato si trovano con una multa da 4.000€.… -