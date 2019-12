Mercato Roma | tre giocatori per fare cassa | i destinati a partire

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), Petrachi delinea la strategia per la sessione di gennaio. Tre cessioni e affondo sul profilo del vice Dzeko Ildelladi gennaio, che sarà orientato prettamente sul profilo del vice Dzeko, sarà alimentato dalle cessioni. Il Messaggero delinea sulle strategie che adotterà Gianluca Petrachi il prossimo mese. Jesus, Perotti e Pastore sono i prediletti per salutare. In tal modo i giallorossi risparmierebbero sugli ingaggi per poi riversare gli ingressi su Mariano Diaz, il preferito per dare una spalla a bosniaco. Leggi su Calcionews24.com

