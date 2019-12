Juventus | sgarbo all’Inter | Paratici piomba su due obiettivi di Marotta

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 27 dicembre 2019)– Derby d’Italia che ci accompagnerà per tutta la stagione. Dopo la sfida in Serie A, con le due squadre appaiate in classifica, spunta una sfida di mercato.ed Inter oltre allo Scudetto hanno altriin comune. Come riportato da La Stampa infatti, il club bianconero in questo periodo sta puntando con particolare attenzione il suo sguardo in casa Chelsea. Ci sono infatti alcuni elementi che Sarri conosce ovviamente alla perfezione, che potrebbero rappresentare innesti ideali per rafforzare una rosa già di primissimo livello., Giroud e Emerson Palmieri nel mirino l primo nome nella lista è quello di Emerson Palmieri, un punto fermo della Nazionale italiana che però con Lampard gioca solo a sprazzi. Sarri sarebbe felice di riaverlo a disposizione, il giocatore però piace anche ad Antonio Conte e di conseguenza. Altro profilo seguito ...

