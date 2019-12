Da gennaio giù del 5 | 4% le bollette elettriche | più caro il gas

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso portano”, annuncia l’Autorità per l’Energia, per il primo trimestre 2020 “ad una riduzione del -5,4% per l’elettricità e ad un leggero aggiustamento per il gas, +0,8% per la ‘famiglia tipo in tutela’”. Nei 12 mesi da aprile 2019 a marzo 2020 “il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas è di circa 125 euro”.“Nel primo trimestre 2020dell’energia elettrica in deciso ribasso e sostanziale stabilità per quelle del gas”, sintetizza l’Arera. Che calcola l’effetto per la ‘famiglia tipo’, al lordo delle tasse, indicando che “per ...

