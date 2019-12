Traffico Roma del 26-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CAPITALE E, NESUSS DISAGIO DA SEGNALARE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SULL’AUTOSTRADA-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DILAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE ALA PARTIRE DA VIA TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL. INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30. DA VENERDÌ 27 DICEMBRE TORNERÀ LA NAVETTA SHOPPING, PER RAGGIUNGERE LE PRINCIPALI VIE DEL COMMERCIO. IL CAPOLINEA È IN VIA DI PORTA PINCIANA, LA NAVETTA SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI SINO AL 6 GENNAIO DALLE 10.30 ALLE ...

