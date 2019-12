Pizza ‘Dux’ e un ritratto di Mussolini nella hall | bufera su un’osteria della Val di Susa

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un'osteriaVal diè stata criticata sui social per via di un quadro, appeso, che ritrae Benito. Nel menu del ristorante c'è anche unadedicata al Duce. La denuncia di un cliente: "Ho evitato di parlare con i ristoratori perché non volevo creare confusione, ero con la mia famiglia ed erano stati cortesi ma è importante che si sappia".

hcetoib : English below Español abajo Non sono stato ma non è normale avere un quadro di Mussolini appeso al muro o servire… -