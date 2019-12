Calciomercato Juventus | il punto in entrata e uscita verso gennaio

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 26 dicembre 2019): ilinNonostante le prestazioni sul campo siano state raramente brillanti, laanche quest’anno è una delle squadre più forti e complete d’Europa. I bianconeri, recentemente sconfitti dalla Lazio in Supercoppa Italiana, si trovano attualmente in testa alla classifica di Serie A in coabitazione con l’Inter e agli ottavi di Champions League, dove affronteranno il Lione. Come detto la squadra sul campo non entusiasma, ma i risultati continuano ad essere comunque dalla parte della Vecchia Signora. Ora, con l’arrivo del mese dici sarà la possibilità di sfoltire e puntellare ulteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione: andiamo a vedere come. LEGGI ANCHE: Champions League, ottavi di finale: Real-City, come un derby per Guardiola: ilin ...

romeoagresti : UFFICIALE: #Mandzukic è un nuovo giocatore dell’#AlDuhail, c’è la firma ??????? ?? - Eurosport_IT : 'E' stato un privilegio giocare per la @juventusfc e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che prov… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ufficiale la cessione di #Mandzukic ?? -