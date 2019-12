Up Xmas | su TV8 il concerto di Natale con Giordana Angi | Elodie | Alberto Urso e molti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Pupo e Lodovica Comello conducono ildiin onda su TV8 il 25 dicembre, in diretta dalla Valle d'Aosta.Uno scenario innevato per l'evento natalizio che trasmette oggi TV8 con una serie di apprezzati ospiti musicali sul palco. Spazio al pop al rap italiano con alcuni degli esponenti più apprezzati del momento, che condividono il giorno del Santocon i fan che seguiranno l'evento direttamente sulle piste di Pila oppure da casa., Anastasio, Shade,, Boro Boro e Max Brigante, che intratterrà il pubblico con un dj set in stile Mamacita, sono i protagonisti del pomeriggio in musica di TV8. Presenta l'evento una coppia di conduttori d'eccezione, due protagonisti - anche loro - del panorama musicale italiano. Guidano lo spettacolo Lodovica Comello e Pupo che introdurranno per performance degli ospiti. scandendo il pomeriggio di ...

