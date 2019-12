Serie B | calendario e orari 26 dicembre | programmi | orari | tv e streaming delle partite

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) LaB in campo a Santo Stefano. Il “Boxing Day” dellacadetta, con in campo tutte le squadre per la diciottesima giornata. Il big match è quello del Bentegodi dove il Chievo ospite la capolista Benevento, lanciatissima verso la promozione dopo un inizio di stagione veramente eccezionale. Fari puntati anche su Frosinone-Crotone, con i ciociari che vogliono riscattare l’ultimo ko con il Benevento. Il Pordenone secondo in classifica sarà di scena a Salerno in un’altra sfida che promette gol e spettacolo. Impegni in trasferta, invece, per Perugia e Cittadella, che affrontano rispettivamente Trapani e Venezia. Segui live e in esclusiva laB su DAZN! Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e glidi tutte ledella diciottesima giornata dellaB 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su ...

Leggi la notizia su oasport

