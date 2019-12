Incidenti in Montagna | scivola su sentiero e cade per 200 metri nel Bellunese | morto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un uomo èto lungo un ripidosotto il rifugio Antelao ed è precipitato per 200: il corpo senza vita del 48enne è stato localizzato dagli uomini del Soccorso alpino mobilitatisi per le ricerche dopo l’allarme lanciato dalla famiglia. L’uomo non si era presentato al pranzo di famiglia per il Natale. Le ricerche sono partite da una baita nella zona di San Dioniso, dove si presumeva si trovasse. La salma è stata trasportata all’ospedale di Pieve di Cadore.L'articoloinsuper 200nelMeteo Web.

