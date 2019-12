Milano | rapisce la figlia 11enne per portarla in Siria | i due sono in Danimarca

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilno Maher Balle ha rapito la, all’uscita di scuola. La bambina era rientrata dalladopo tre anni.in– È stata ritrovata la bambina di 11 anni, la quale è stata prelevata dal padre all’uscita di scuola. I duestati rintracciati in. La bambina, affidata temporaneamente ai servizi sociali, sarà fatta rientrare in Italia, Il rientro dalladopo il primo rapimento Nel 2016 la piccola era stata già rapita dal padre, il 42enneno Maher Balle, il quale l’aveva portata in. Dopo una delicata operazione internazionale di polizia, dopo tre anni la bambina era stata riportata in Italia dal Medio Oriente. L’era dunque rientrata alo scorso 28 novembre, dopo il rapimento operato dal padre il 31 dicembre 2016. La madre, Mariana Veintimilla, ecuadoriana di ...

