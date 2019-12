Maltempo nel Regno Unito | inondazioni dopo forti piogge in Inghilterra FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un’ondata diha colpito l’: ledella gallery mostrano la situazione nella località di Yalding, nel Kent. L’allerta alluvione rimane in vigore anche nelle prossime ore.L'articolonelinMeteo Web.

emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - emergenzavvf : Proseguono i soccorsi dei #vigilidelfuoco nelle regioni interessate dal #maltempo: svolti 100 interventi #Piemonte,… - il_piccolo : LA FOTOGALLERY sul maltempo a #Muggia, #Trieste e #Grado. Nel capoluogo giuliano dopo una frana in Strada del Friul… -