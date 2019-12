L’Eredità | il coming out in diretta del campione Francesco | “Ho un ragazzo”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nuovoout in tv.De Angelis,del quiz di Rai 1 L’Eredità, durante la sua presentazione ha salutato il suo compagno, Gabriele. Si tratta, per fortuna, dell’ennesimo-out di questo anno televisivo, segno che l’argomento non è più un tabù, ma può essere dichiarato davanti a milioni di persone senza creare scalpore o fastidio. Nel presentare il concorrente, il conduttore Flavio Insinna ha detto: “Giovanissimo,viene da Formia. Laureato in Lettere, studia per la Magistrale, ha una grande passione per la politica ed è fidanzato con Gabriele, che salutiamo. Zio di una nipotina che si chiama Sofia e ha due anni, la salutiamo”. Come già accaduto altre volte il precedenza, Insinna ha trattato la questione senza sensazionalismi o perplessità, ma chiudendo la questione con la normalità che merita. In un’intervista a ...

