Giorgia Meloni | il compagno Andrea Giambruno | «Al primo incontro mi ha mollato in mano

Giorgia Meloni - parla il compagno Andrea Giambruno : “La prima volta che ci siamo conosciuti mi ha mollato in mano una banana” : “Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”. Così il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, riassume in un’intervista a Libero il suo rapporto con la leader di Fratelli d’Italia. Giornalista autore di Canale 5 oltre che padre della loro figlia Ginevra, Giambruno rivela che si sono conosciuti proprio a Mediaset: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, ...

“Con Giorgia Meloni è stato un colpo di fulmine - la vedo ministra dell’Interno” - parla il compagno della leader Fdi : Il compagno di Giorgia Meloni: “Un colpo di fulmine” Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ha parlato della sua relazione con la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a Libero. ?È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in ...

Giorgia Meloni - l'elogio di Paolo Mieli : "L'unico leader politico che non deve abbassare sguardo" : Giorgia Meloni è l'unico leader politico coerente. Parola di Paolo Mieli che di storia e politica ne ha vista parecchia in questi anni. Secondo la firma del Corriere della Sera, "tutti, salvo la Meloni, si sono rimangiati a più riprese dichiarazioni e promesse". Questo crea inevitabilmente un enorme

Andrea Giambruno : l’intervista di Libero al compagno di Giorgia Meloni : Oggi Pietro Senaldi su Libero pubblica un’intervista ad Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e padre di Ginevra. Giambruno, milanese, 38 anni, è da undici anni giornalista Mediaset e da un lustro compagno della leader di Fratelli d’Italia. La lumavi anche prima di conoscerla? «No, è stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato ...

"Giorgia Meloni? Un colpo di fulmine. Nella coppia l'uomo sono io. Non faccio il mammo" : “Diventerà sicuramente la prima premier donna”. Con queste parole, in un’intervista a Libero, parla Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e autore per Canale 5. Giambruno racconta il primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia:″È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori ...

Giorgia Meloni e "il conflitto d'interessi M5s" : deputati grillini al concorso per consiglieri parlamentari : Ecco un altro modo furbo per aggirare il limite dei due mandati: non farsi eleggere, ma farsi assumere dalla Camera. Così un tot di deputati grillini ha pensato di iscriversi al concorso per consiglieri parlamentari. La legge non lo vieta. Certo, si pone un serio problema di opportunità, visto che a

Giorgia Meloni svela lo scandalo del Movimento 5 Stelle : "Quel concorso presieduto da Roberto Fico" : Altro scandalo nel Movimento 5 Stelle. A denunciare quanto starebbe accadendo è Giorgia Meloni che, in un video pubblicato su Twitter, racconta: "Sembrerebbe che alcuni parlamentari grillini stiano provando a farsi assumere a tempo indeterminato dalla Camera dei Deputati tramite un concorso presiedu

Giorgia Meloni - la Lega blocca il nome di Raffaele Fitto in Puglia : stallo con FdI : Una gatta da pelare per il centrodestra e Giorgia Meloni in Puglia. Il tema è quello, spinoso, del nome da spendere per la candidatura alle regionali. Fratelli d'Italia infatti ha proposto Raffaele Fitto. Peccato però che manchi il consenso delle Lega: "Manca il nostro ok". Questo, come riporta affa

Giorgia Meloni - il monito a Matteo Salvini : "Pretendo lealtà - mai al governo con Matteo Renzi" : A Natale non tutti sono più buoni, in particolare Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia tiene alta l'attenzione e manda messaggi importanti dalla festa di Natale, celebrata a Roma in piazza Capranica. Come riporta Il Tempo, la Meloni innanzitutto ha preso le distanze da Roberto Russo, arres

Giorgia Meloni a TPI : “Bertinotti? Siamo amici intimi. Lui combatte per le idee in cui crede - non come i Cinque Stelle!” : . Giorgia Meloni a TPI: “Bertinotti? Siamo amici intimi” È al centro della scena politica al momento. Fratelli d’Italia fisso al 10 per cento nei sondaggi, gli ultimi arresti per ‘ndrangheta che vedono tra i protagonisti anche politici, il retroscena su una possibile unione tra Salvini e Renzi, e quell’amicizia con Fausto Bertinotti. TPI intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia ...

Giorgia Meloni benedice Caldoro : “Candidato di alto profilo” : Tempo di lettura: 1 minuto“Se c’è un accordo che riguarda tutti i candidati, noi siamo d’accordo su tutti quelli che ci vengono proposti. Sono tutti candidati di alto profilo, non è FdI a creare problemi da questo punto di vista. Per noi è importante che ufficializzare questo lavoro tutti insieme, mi pare che stia accadendo”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto a una domanda su ...

'Ndrangheta : «Pittelli è un valore aggiunto». Così lo accoglieva Giorgia Meloni : L'avvocato ex Forza Italia arrestato per associazione mafiosa era entrato in Fratelli d'Italia nell'aprile del 2017. Salutato a braccia aperte dalla leader ’Ndrangheta, arrestato ex Forza Italia Pittelli: «La massoneria ti apre autostrade mondiali» " I soldi di Giorgia Meloni: ecco tutte le lobby che finanziano Fratelli d'Italia "

Giorgia Meloni sfida la sinistra : "Siete ipocriti - criticate me e non il proclama della sardina musulmana" : Giorgia Meloni scende in campo contro le sardine. "Sono una donna, sono musulmana, sono figlia di palestinesi". È stata questa dichiarazione, sabato 14 dicembre a piazza san Giovanni a Roma durante la manifestazione delle sardine, a scatenare la replica di Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia.

Mamma nigeriana insultata - Giorgia Meloni risponde alle critiche : “Non ho mai alimentato il razzismo” : Giorgia Meloni è stata bersagliata di critiche da destra a sinistra per aver mostrato sostegno alla Mamma nigeriana insultata, ecco come ha risposto. Quanto accaduto alla Mamma nigeriana a Sondrio è l’ennesima dimostrazione di come in Italia ci sia un clima di tensione e intolleranza nei confronti degli immigrati. La donna è stata travolta dal […] L'articolo Mamma nigeriana insultata, Giorgia Meloni risponde alle critiche: “Non ...