Al Bano criticato per la fiction con Lino Banfi: “E’ inadeguato!” (Di lunedì 23 dicembre 2019) Al Bano contestato dopo l’annuncio della fiction insieme a Lino Banfi: “Meglio come cantante!” Alessandro Cecchi Paone, sul settimanale Nuovo Tv, cura da tempo una rubrica sulla Tv e sui personaggi che la animano. E in questa circostanza ha ricevuto una lettera davvero molto velenosa da una lettrice, la quale non ha fatto mistero di essere scettica nel vedere in futuro Al Bano nei panni di un attore al fianco di Lino Banfi in una fiction: “Lo so che in passato ha fatto diversi film, però, se posso dire la mia opinione, è tanto bravo a cantare quanto inadeguato davanti alle telecamere…” Insomma la signora non c’è andata affatto giù leggera, confessando a Alessandro Cecchi Paone di non credere che Al Bano farà una grande performance come attore nella nuova fiction con Lino Banfi nonostante abbia già recitato in passato in alcuni ...

