Vela | Finn Gold Cup 2019 | Nuova Zelanda in trionfo con Josh Junior | sul podio anche

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nuovodellaneozelandese che, dopo la medaglia d’oro iridata conquistata da Peter Burling e Blair Tuke nei 49er, si imponenellaCup(o Mondiali) andata in scena in questi giorni a Melbourne (Australia) grazie a. Nell’ultimo appuntamento stagionale dellaolimpica internazionale, riservato ai migliori interpreti globali della classe, il classe 1989 di Wellington si è messo al collo la prima medaglia d’oro della carriera in un evento di primo livello a soli sette mesi dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, gli ultimi in cui saranno presenti isi era presentato alla vigilia della Medal Race con un margine abbastanza rassicurante di 16 punti nei confronti dell’olandese Nicholas Heiner, tuttavia la regata finale ha regalato grandi emozioni fino alla fine a causa delle difficoltà incontrate dal ...

